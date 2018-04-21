"Сталь" і "Зірка" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 1:1.

У Києві завершився матч 28-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Сталь" з Кам'янського зіграла внічию з "Зіркою" Кропивницького.

Матч завершився з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра в Києві була наполегливої і напруженої, а на початку другого тайму суперники обмінялися голами.

На 50-й хвилині Сергій Петров вивів гостей вперед, а через 7 хвилин, на 57-й, Орест Кузик реалізував пенальті і зрівняв рахунок - 1:1. За 3 хвилини до цього, на 54-й, у складі "Зірки" був вилучений з поля Іван Цюпа.

Таки чином, "Сталь" набрала 34 очки і раніше знаходиться на 7-му місці в турнірній таблиці, випереджаючи "Олександрію" тепер лише на 1 бал. У "Зірки" - 28 очок і, як і раніше, 10-е місце в УПЛ.