"Олександрія" виграла у "Чорноморця" в гостьовому матчі Прем'єр-ліги

Гра в Одесі завершилася з рахунком 1:3.

В Одесі завершився стартовий матч 28-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець"приймав "Олександрії" і поступився.

Гра завершилася з счтом 1:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості активно розпочали матч і вже до середини тайму мали перевагу в два голи. На 7-й хвилині рахунок відкрив Сергій Старенький.

А на 24-й Василь Грицук реалізував пенальті і довле рахунок до 0:2.

На початку другого тайму, на 50-й хвилині, Іван Бобко забив перший гол, але на більше господарів не вистачило.

А на 77-й хвилині Артем Поляриус відновив перевагу своєї команди у два голи - 1:3.

Таким чином, "Черномрец" залишився на останньому 12-му місці в турнірній таблиці - 22 очки, в той час як в "Олександрії" 33 бали і вона закріпилася на 8-му місці в турнірній таблиці.