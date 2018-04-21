Венгер пішов з "Арсеналу" не по своїй волі - ЗМІ

Французького фахівця змусили піти у відставку акціонери і керівництво лондонського клубу.

Головний тренер лондонського «Арсеналу» французький фахівець Арсен Венгер не планував покинути команду після закінчення цього сезону, але піддався тиску з боку керівництва англійської кулба.

Інформацію про це з посиланням на свої джерела повідомляє The Sun.

За інформацією видання Венгер позбувся підтримки від Стена Кронкі - найбільшого акціонера «Арсеналу». Разом з тим, в обмін на відставку керівництво клубу погодилося виплатити французу 11 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 12,5 мільйона євро). Гроші будуть виплачені в якості компенсації за дострокове розірвання угоди. Контракт Венгера з "Арсеналом" діяв до літа 2019 року.

Разом з тим, The Independent вже назвала можливого наступника французького фахівця. Новим тренером "Арсенала" може стати колишній наставник іспанської «Барселони» Луїса Енріке. Енріке в хороших отоношениях з менеджером клубу, але проблемою при призначенні ялвяются високі фінансові вимоги фахівця.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Венгер оголосив про відставку з поста головного тренера "Арсеналу" після закінчення сезону. Французький фахівець працював в клубі з 1996 року. Під керівництвом Венгера «Арсенал» тричі ставав чемпіоном Англії, сім разів вигравав Кубок і Суперкубок країни.