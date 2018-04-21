Онлайн-трансляція, "Чорноморець" - "Олександрія": Прем'єр-ліга, 28-й тур

13:55, 21 квітня 2018
Футбол
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В гості до аутсайдера в турнірній таблиці (12-е місце) завітала команда-середняк з Олександрії (8), повідомляє офіційний сайт змагань.

В "Олександрії" 30 очок і 8-е місце в турнірній таблиці. Тим не менш, команда лише на 4 бали випереджає "Зірку" (26), яка займає 10-е місце. А за регламентом змагань, команди, які займають 10-11 місця, проводять перехідні матчі з колективами, які зайняли 2-3 місця в турнірі Першої ліги.

З іншого боку, у "Чорноморця" ситуація критична. Команда йде на останньому місці в таблиці з 22 очками та ризикує вибути з УПЛ безпосередньо. Стільки ж балів у "Сталі" з Кам'янського. І одесити зараз будуть чіплятися за кожне очко.

Матч "Чорноморець" - "Олександрія" розпочнеться на стадіоні "Чорноморець" о 14.00.

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.

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Теги: #УПЛ