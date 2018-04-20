Футболісти "Динамо" окупували п'єдестал пошани проекту "Золотой талант" в категорії U-21

Перемога ж дісталася Віктору Циганкову, який забивав фактично в кожному матчі, в якому виходив на поле.

У березневому опитуванні проекту Золотий Талант-2018 в категорії U-21 між собою заочно змагалися три півзахисника "Динамо", які виглядали переконливіше конкурентів

Перемога ж дісталася Віктору Циганкову, який забивав фактично в кожному матчі, в якому виходив на поле, повідомляється на офіційному сайті проекту.

Його назвали 102 рази в 116 анкетах експертів проекту (тренери, відомі в минулому футболісти, профільні журналісти), у тому числі 73 рази під №1. Вихованець вінницького футболу та академії Динамо набрав 77% можливих голосів.

Згідно з підрахунками проекту, Циганков на старті своєї дорослої кар'єри забиває частіше і стабільніше, ніж Андрій Ярмоленко в його віці.

Дуже серйозну заявку зробив Микола Шапаренко, якого згадали в 95 анкетах. Правда, найчастіше він фігурував під №2, а й перших місць зібрав чимало. А замкнув трійку їх одноклубник Володимир Шепелєв, якого 45 разів згадували експерти в анкетах. І що цілком логічно — він найчастіше називався під №3 (25 разів). Все по справі.

До речі, вболівальники на сайті проекту колективною думкою абсолютно точно розставили трьох найкращих футболістів березня 2018 року в Україні у категорії U-21. Як правило, їх колективне думка теж було враховано при підрахунку голосів.