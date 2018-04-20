Голкіпер "Ворскли" Шуст: нам важливо взяти очки в протистоянні з "Шахтарем"

На думку голкіпера, "Ворскла" зараз полтавці у такому становищі, коли кожна гра має величезне значення.

У 28-му турі чемпіонату України йдуча третьою у турнірній таблиці полтавська "Ворскла" приїде в гості до лідера – донецького "Шахтаря".

- Не скажу, що матч з Шахтарем центральний чи ні. Ми зараз у такому становищі, коли для нас кожна гра має величезне значення. Тим більше, на таких суперників, як "Шахтар" нас не потрібно додатково накручувати. Нехай фахівці визначають, матч це туру чи ні. У нас же є свої завдання, - зазначив воротар в інтерв'ю Football.ua.

На питання про проблеми із зарплатою у "Ворсклі" і наскільки це впливає на дії команди на полі, зауважив: "На даний момент ми абсолютно абстрагувалися від цієї історії. Повертатися до нього — боляче і неприємно. Зараз важливо показати хороші результати і вирішити ті всередині командні завдання, які ми самі собі поставили. До кінця чемпіонату ми хочемо їх вирішити".

На зауваження про те, що "Шахтар" не дуже переконливо виглядав у матчі з "Вересом" і ще гірше — з "Динамо" і, у зв'язку з цим, чи спостерігаєте ви спад у грі "гірників", зазначив: "Нас мало хвилює гра суперника, головне — показувати свою гру і віддаватися на повну силу. А заглядати на суперника не дуже цікаво. Є спад у Шахтаря — нехай з'ясовують експерти. Нам же важливо взяти очки в цьому протистоянні в Харкові".

Говорячи про відсутність на полі кращого бомбардира чемпіонату Факундо Феррейри, Шуст зазначив: "Не сказав би, що з-за цього буде спокійніше. Там багато інших індивідуально сильних футболістів. І крім Факундо там багато гравців, які забивають, але наше головне завдання — не дати їм цього зробити".

А говорячи про те, що "Зорю" "Ворскла" обіграли досить легко, як здалося з боку і стала інтрига в боротьбі за бронзу слабкіше, підсумував: "Я б так не говорив. Не варто скидати з рахунків Маріуполь і Верес. Вони повністю віддаються боротьбі за третє місце. Залишилося не так мало — п'ять турів до кінця чемпіонату. Про те, що ми легко обіграли Зорю теж не скажу. Гра могла скластись інакше. Ми реалізували свої моменти, а Зоря, на щастя для нас, — немає. З Зорею взагалі легких ігор не буває".

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" — "Ворскла" відбудеться на ОСК Металіст у Харкові 21 квітня.