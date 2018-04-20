Футболіст "Шахтаря" Марлос посадив дерево в Харкові

Напередодні матчу з «Ворсклою» півзахисник «Шахтаря» взяв участь у незвичайній акції

У харківському Центральному парку культури і відпочинку імені Максима Горького на Алеї дерев Марлос посадив ялину.

Захід було приурочено до Дня навколишнього середовища, який відзначається в Україні у третю суботу квітня, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Хавбек досить професійно орудував лопатою, зізнавшись пізніше, що в дитинстві часто з батьком працював у саду.

– Це не перший мій досвід посадки дерев, – каже 29-річний футболіст. – Коли я був ще дитиною, в Бразилії ми часто з батьком працювали в саду. Він дуже любить рослини. Дізнавшись, що можу взяти участь у такій акції, одразу погодився, адже для мене це можливість поринути у дитинство.

Як повідомляв УНІАН, матч 28-го туру національної Прем'єр-ліги «Шахтар» – «Ворскла» відбудеться 21 квітня о 17:00 на ОСК «Металіст».

Квитки можна придбати в касах стадіону, онлайн офіційному сайті клубу і за допомогою мобільного додатку Shakhtar Tickets, зі знижкою в 20 відсотків.