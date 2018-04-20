Квитки на фінал Кубку України "Динамо" - "Шахтар" надійшли у продаж

Вартість квитків: від 50 до 300 грн (квитки категорії VIP — 400 та 450 грн).

9 травня 2018 року о 20.30 на стадіоні «Дніпро-Арена» відбудеться фінальний матч розіграшу Кубку України з футболу сезону-2017/2018. Змагатися за головний футбольний трофей країни будуть найзавзятіші суперники: київське «Динамо» та донецький «Шахтар».

Придбати квитки на фінал найважливішого клубного змагання країни можна вже зараз, повідомляє Федерація футболу України.

На даний момент їх можна придбати в Інтернеті (On-line на сайті e-sport.in.ua), а найближчим часом це можна буде зробити і в касах «Дніпро-Арени».

Вартість квитків: від 50 до 300 грн (квитки категорії VIP — 400 та 450 грн).

Зважаючи на досвід, що дозволив гарантувати вищий рівень безпеки на матчах національної збірної команди України з футболу, квитки на фінальний матч розіграшу Кубка України будуть іменними.

Процедура придбання квитків:

On-line на сайті e-sport.in.ua

Одна особа може придбати не більше 4-х квитків.

Для придбання квитків необхідно ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону та електронну адресу всіх осіб, на яких купуються квитки.

У разі, якщо квитки купуються на особу віком до 16-ти років, вказуються дані свідоцтва про народження.

Після здійснення процедури оплати — на електронну адресу замовника надійдуть всі іменні електронні квитки для кожної особи окремо.

В касах стадіону «Дніпро-Арена»

Придбати квитки можна за будь-яким докуметом, що посвідчує особу. При собі потрібно мати оригінал власного документу та ксерокопію документів решти осіб (не більше трьох), на яких купуються квитки.

В ФФУ нагадують, що продавати та передавати вболівальникам квитки будь-яким іншим чином заборонено.

Квитки обміну та поверненню не підлягають.

Для входу на стадіон при собі потрібно мати будь-який документ, що посвідчує особу.

При пошкодженні квитків чи виникненні інших проблем із доступом на стадіон просимо звертатися до сервіс-центрів, що розташовані на території стадіону.

Фінал Кубку України-2018 між ФК «Динамо» та ФК «Шахтар» відбудеться 9 травня й розпочнеться о 20.30. Вхід на стадіон буде відкрито з 17.30. А з 18.45 в чаші «Дніпро-Арени» розпочнеться концерт.