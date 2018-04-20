"Шахтар" провів відкрите тренування напередодні матчу з "Ворсклою"

Гірники поспілкувалися з уболівальниками напередодні важливого матчу в Прем'єр-лізі.

«Шахтар» завершує підготовку до матчу 28-го туру української Прем'єр-ліги з полтавською «Ворсклою».

Вранці 20 квітня «оранжево-чорні» провели відкрите тренування для ЗМІ та вболівальників на ОСК «Металіст», повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Журналісти отримали можливість поспілкуватися з гравцями Віктором Коваленко та Олександром Зубковим, а шанувальники донецької команди – на власні очі поспостерігати за підготовкою лідерів чемпіонату до важливого поєдинку.

Фанати змогли подивитися всю сесію. Більш того, в кінці вболівальників чекав приємний бонус у вигляді фото - та автограф-сесії з футболістами.

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» – «Ворскла» відбудеться 21 квітня в 17:00. Квитки можна придбати в касах ОСК «Металіст», онлайн на офіційному сайті команди і за допомогою мобільного додатку Shakhtar Tickets з скивдкой 20 відсотків.