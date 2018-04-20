Тренер збірної Швеції не бачить Ібрагімовича в команді на ЧС-2018

Наставник збірної Швеції Янне Андерссон не вітає повернення Златана Ібрагімовича в команду

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон заявив, що колишній форвард команди Златан Ібрагімович не поїде на чемпіонат світу-2018 в Росії:

«Златан та ще кілька гравців сказали, що не хочуть виступати за збірну після чемпіонату Європи у Франції, і я поважаю їх рішення, - зазначив тренер, повідомляє Sport.ua з посиланням на Sportskeeda.com.

Я не маю відношення до того, що говорять в ЗМІ, або до того, про що говорить сам Златан. Я посилаюся тільки на те, що було сказано між нами. У нас була домовленість про те, що відбувається, і він дуже ясно висловився. Я погодився з ним.

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Златана абсолютно точно немає в планах збірної на турнір, тому що він сказав «ні». Всі інші, хто сказав «ні», теж не включені до складу».

Златан Ібрагімович завершив кар'єру у збірній Швеції після Євро-2016. Проте кілька днів тому швед, який виступає зараз в американській МЛС за «Лос-Анджелес Гелаксі», заявив, що хоче прийняти участь в чемпіонаті світу-2018.