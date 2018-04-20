"Арсенал" за 3 хвилини показав 22-річну кар'єру Венгера в клубі

15:27, 20 квітня 2018
Футбол
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Венгер провів в "Арсеналі" 22 роки / Global Look Press

Ролик публікується на сторінці клубу в Twitter.

Раніше сьогодні Венгер повідомив про відхід з посади головного тренера команди після 22-річної кар'єри.

Починаючи з 1996 року він виграв 3 титули чемпіона Англії, 7 Кубків Англії і 7 Суперкубків Англії - 17 трофеїв.

На міжнародній арені він ніколи не вигравав трофеї. Разом з тим, в цьому році команда дійшла до півфіналу Ліги Європи, де зіграє з іспанським "Атлетіко" з Мадрида.

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Теги: #Арсенал Лондон#Венгер залишає Арсенал