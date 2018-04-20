"Арсенал" за 3 хвилини показав 22-річну кар'єру Венгера в клубі
15:27, 20 квітня 2018Футбол
196
Французький фахівець сьогодні оголосив про закінчення кар'єри в команді.
Венгер провів в "Арсеналі" 22 роки / Global Look Press
Лондонський футбольний клуб "Арсенал" представив 3-хвилинний ролик з найяскравішими моментами 22-річної кар'єри в клубі французького тренера Арсена Венгера.
Ролик публікується на сторінці клубу в Twitter.
Раніше сьогодні Венгер повідомив про відхід з посади головного тренера команди після 22-річної кар'єри.
Починаючи з 1996 року він виграв 3 титули чемпіона Англії, 7 Кубків Англії і 7 Суперкубків Англії - 17 трофеїв.
На міжнародній арені він ніколи не вигравав трофеї. Разом з тим, в цьому році команда дійшла до півфіналу Ліги Європи, де зіграє з іспанським "Атлетіко" з Мадрида.
#MerciArsènepic.twitter.com/bjP0wLMgee— Arsenal FC (@Arsenal) 20 квітня 2018 р.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter