"Арсенал" за 3 хвилини показав 22-річну кар'єру Венгера в клубі

Французький фахівець сьогодні оголосив про закінчення кар'єри в команді.

Лондонський футбольний клуб "Арсенал" представив 3-хвилинний ролик з найяскравішими моментами 22-річної кар'єри в клубі французького тренера Арсена Венгера.

Ролик публікується на сторінці клубу в Twitter.

Раніше сьогодні Венгер повідомив про відхід з посади головного тренера команди після 22-річної кар'єри.

Починаючи з 1996 року він виграв 3 титули чемпіона Англії, 7 Кубків Англії і 7 Суперкубків Англії - 17 трофеїв.

На міжнародній арені він ніколи не вигравав трофеї. Разом з тим, в цьому році команда дійшла до півфіналу Ліги Європи, де зіграє з іспанським "Атлетіко" з Мадрида.