Футбольна асоціація Англії підтримала бойкот ЧС-2018 в Росії

12:54, 20 квітня 2018
Футбол
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Футбольна Асоціація Англії привезе скорочену делегацію на ЧС в Росію / sportonline.ua

На турнір поїдуть тільки основні чиновники ФА, серед яких виконавчий директор Мартін Гленн і голова Ґреґ Кларк, повідомляє "Советский спорт" з посиланням на Daily Mail.

Відзначимо, що це рішення на даний момент прийнято щодо перших двох матчів збірної Англії на чемпіонаті світу проти збірних Тунісу і Панами. На матч третього туру з Бельгією в Калінінграді очікується більш широке представництво чиновників ФА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на чемпіонат світу в Росії не приїдуть британські політики.

Чемпіонат світу пройде з 14 червня по 15 липня на 12 стадіонах в 11 містах країни: Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі.

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Теги: #ЧС-2018 у Росії#бойкот ЧС-2018 в Росії