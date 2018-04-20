Футбольна асоціація Англії підтримала бойкот ЧС-2018 в Росії

Футбольна асоціація Англії скоротить кількість своїх представників на турнірі.

У зв'язку з бойкотом чемпіонату світу Футбольна асоціація Англії скоротить кількість своїх представників на турнірі.

На турнір поїдуть тільки основні чиновники ФА, серед яких виконавчий директор Мартін Гленн і голова Ґреґ Кларк, повідомляє "Советский спорт" з посиланням на Daily Mail.

Відзначимо, що це рішення на даний момент прийнято щодо перших двох матчів збірної Англії на чемпіонаті світу проти збірних Тунісу і Панами. На матч третього туру з Бельгією в Калінінграді очікується більш широке представництво чиновників ФА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на чемпіонат світу в Росії не приїдуть британські політики.

Чемпіонат світу пройде з 14 червня по 15 липня на 12 стадіонах в 11 містах країни: Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі.