Арсен Венгер покине пост головного тренера "Арсеналу" після 22 років роботи

Епоха французького фахівця в лондонському клубі завершується.

Головний тренер англійського футбольного клубу "Арсенал" піде у відставку через 22 роки після призначення на посаду.

Заяву тренера розміщено на офіційному сайті клубу.

Контракт француза з Арсеналом був розрахований до закінчення наступного сезону.

У той же час, Венгер зазначив, що після тривалих роздумів прийшов до висновку, що буде краще покинути клуб в кінці сезону.

Варто відзначити, що останнім часом результати команди пішли на спад. У минулому сезоні "Арсенал" вперше за 20 років не потрапив в Лігу чемпіонів. У нинішньому сезоні ситуація повторюється. Тим не менш, Венгер все ще має шанс вивести Арсенал в Лігу чемпіонів за підсумками цього сезону. Для цього "каноніри" повинні виграти Лігу Європи, де в півфіналі зійдуться з мадридським "Атлетіко".

Серед можливих наступників Арсена преса в різний час називала Леонарду Жардіма (Монако), Томаса Тухеля (екс-тренер дортмундської Боруссії), Карло Анчелотті (останнє місце роботи — Баварія), Патріка Вієйра (Нью-Йорк Сіті) і ряд інших кандидатів.