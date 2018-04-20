Ребров дізнався про відставку від українського журналіста, до кінця терміну дії контракту залишався місяць

Стали відомі подробиці звільнення українського фахівця з саудівського клубу.

Український фахівець Сергій Ребров дізнався новину про звільнення з клубу "Аль-Ахлі" (Джидда, Саудівська Аравія) від журналіста сайту Команда-1, але коментувати ситуацію поки не став.

Контракт українського тренера з аравійським клубом був підписаний за схемою 1 + 1, та ще взимку в інтерв'ю порталу колишній наставник "Динамо" дав зрозуміти, що не горить бажанням включати опцію на ті самі «плюс один», повідомляє Команда 1.

За наявною у видання інформації, днями в клубі остаточно переконалися в намірах тренера (там за рік змінилося три президенти), і, по всій видимості, вирішили зіграти на випередження, заявивши про звільнення...

Свою головну задачу на посту тренера "Аль-Ахлі" наставник не вирішив — його команда програла в чемпіонській гонці одне очко "Аль-Хілялу".

Рік тому "Аль-Ахлі" відстав від першого місця на 11 пунктів, але суті це, загалом-то, не змінює. У Лізі чемпіонів аравійці вийшли в плей-офф, впевнено посівши перше місце в групі.

Як повідомляв УНІАН, вчора ФК "Аль-Ахлі" за допомогою свого офіційного сайту повідомив, що український фахівець Сергій Ребров більше не є головним тренером команди.

Таким чином, керівники клубу, не ставши чекати закінчення терміну контракту, прийняли рішення розірвати його в односторонньому порядку. Угода закінчувалася в середині травня, відразу після матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Азії.

Новим тренером "Аль-Ахлі" став тунісець Фатхі Аль-Джабаль.