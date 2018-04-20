Кримський футбольний арбітр Жабченко: "Мені пропонували порвати російський паспорт і продовжити кар'єру в Україні"

Рефері з Криму розповів про те як і чому закінчив працювати в Україні.

Кримський арбітр Анатолій Жабченко розповів про те, чому більше не судить матчі Прем'єр-ліги і про подробиці діалогу з Федерацією футболу України.

За словами Жабченка, ситуація загострилася після того, як він отримав призначення на матч Суперкубка України "Шахтар" - "Динамо", повідомляє Спорт-Експрес.

"Після того, як я отримав призначення на Суперкубок України Шахтар – Динамо почала підніматися буря обурення, критики, обурення: як громадянин Росії буде судити головний матч на Україні? Це і стало апогеєм. Новину про моє призначення буквально підірвала інтернет, соціальні мережі.

Хвиля невдоволень не вщухала кілька днів, а навпаки навіть набирала обертів. Голова комітету арбітрів ФФУ Лучано Промені неодноразово відбивав атаки на мою адресу.

Писали і говорили, що якщо я вийду на поле в Одесі, то буде «Будинок профспілок-2». Прямим текстом говорили, що через мене почнуться масові заворушення, постраждають люди. Та чорт знає, що станеться, якщо я вийду на поле. Уявляєте? Ситуація загострювалася і могла вийти з-під контролю.

За день до гри я вже був в Одесі. Мені подзвонив Лучано Промені і сказав, що треба відмовитися від цього матчу. Тиск з боку керівництва ФФУ, керівництва країни було просто неймовірним.

Мені запропонували привселюдно відмовитися від російського громадянства, Криму чи навіть порвати на камеру російський паспорт. Тільки тоді моя українська і міжнародна кар'єра продовжаться. Обіцяли допомогти, надати підтримку, якщо я виконаю їх умови.

Мої дії? Хлопці, я виріс в Криму. Як я міг відмовитися від російського громадянства? Ми за обопільною згодою розірвали контракт з ФФУ", – розповів Жабченко.

Хвиля обурення піднялася після того, як арбітр отримав призначення на матч Суперкубка України влітку 2017-го року. З тих пір Жабченко перестав працювати на матчах чемпіонату України.