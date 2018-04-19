Реброва звільнили з посади тренера саудівського "Аль-Ахлі"
21:23, 19 квітня 2018Футбол
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Фахівець пропрацював у клубі лише десять з половиною місяців.
Ребров звільнений з "Аль-Ахлі" / fcdynamo.kiev.ua
Український тренер Сергій Ребров звільнений з "Аль-Ахлі" (Джидда, Саудівська Аравія).
Фахівець не пропрацював і року на своєму посту, але не зміг домогтися істотних результатів і залишив команду сьогодні, повідомляє офіційний сайт клубу.
Новим тренером команди призначений фахівець з Тунісу Фатхі Аль-Джабала.
Ребров був призначений головним тренером "Аль-Ахлі" 1 червня 2017 року, але за 10,5 місяців так і не зміг домогтися істотного результату зі своїми підопічними і залишив команду сьогодні.
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