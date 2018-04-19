Реброва звільнили з посади тренера саудівського "Аль-Ахлі"

21:23, 19 квітня 2018
Футбол
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fcdynamo.kiev.ua

Фахівець не пропрацював і року на своєму посту, але не зміг домогтися істотних результатів і залишив команду сьогодні, повідомляє офіційний сайт клубу.

Новим тренером команди призначений фахівець з Тунісу Фатхі Аль-Джабала.

Ребров був призначений головним тренером "Аль-Ахлі" 1 червня 2017 року, але за 10,5 місяців так і не зміг домогтися істотного результату зі своїми підопічними і залишив команду сьогодні.

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Теги: #Сергій Ребров Аль-Ахлі#Ребров Аль-Ахлі поразка ЛЧ