Реброва звільнили з посади тренера саудівського "Аль-Ахлі"

Фахівець пропрацював у клубі лише десять з половиною місяців.

Український тренер Сергій Ребров звільнений з "Аль-Ахлі" (Джидда, Саудівська Аравія).

Фахівець не пропрацював і року на своєму посту, але не зміг домогтися істотних результатів і залишив команду сьогодні, повідомляє офіційний сайт клубу.

Новим тренером команди призначений фахівець з Тунісу Фатхі Аль-Джабала.

Ребров був призначений головним тренером "Аль-Ахлі" 1 червня 2017 року, але за 10,5 місяців так і не зміг домогтися істотного результату зі своїми підопічними і залишив команду сьогодні.