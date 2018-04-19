Бурда підписав новий контракт з київським «Динамо»

Нова угода 23-річного футболіста з клубом розрахована на чотири роки.

Захисник Микита Бурда підписав новий контракт з ФК «Динамо» (Київ).

Нова угода 23-річного футболіста з клубом розрахована на чотири роки, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

- Дуже радий, емоції тільки позитивні. Багато працював задля того, щоб грати в основному складі «Динамо» (Київ). Завжди віддавав і буду віддавати всі сили заради команди, готовий битися заради досягнення результату. Граючи за «Динамо» (Київ), впевнений, що буду з кожним днем прогресувати, і сподіваюся вирости в хорошого захисника, – сказав Микита після того, як всі підписи під офіційними документами були поставлені.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Бурда провів у всіх турнірах за «Динамо» 10 матчів (7 у чемпіонаті України, 1 – у Кубку України, 2 – в Лізі Європи), у яких забив 2 голи.