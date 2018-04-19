Стала відома попередня дата початку наступного сезону УПЛ

Прем'єр-ліга запропонувала почати наступний сезон 21 липня і завершити 25 травня 2019 року.

upl.ua Керівництво української Прем'єр-ліги відправило клубам чемпіонату план на наступний сезон. Про це повідомляє "Команда 1". Сезон відкриється 21 липня матчем за Суперкубок України. Наступного дня зіграють перший матч Прем'єр-ліги. Читайте також"Шахтар" забив 5 голів "Маріуполю" в 1/2 фіналу Кубка України У 2018 році пройде 18 турів, останній – 8 грудня. Після зимової паузи чемпіонат запропонували відновити 16 лютого. Початок другого етапу УПЛ після поділу на шістки – 16 березня. Фінал Кубка України в сезоні-2018/19 – 15 травня. Останній матч в чемпіонаті пройде 25 травня. Всі дати базові і можуть коригуватися.

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