Стала відома попередня дата початку наступного сезону УПЛ

14:44, 19 квітня 2018
Футбол
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УПЛ позбавила &quot;Дніпро&quot; ще шести очок / upl.ua upl.ua

Про це повідомляє "Команда 1".

Сезон відкриється 21 липня матчем за Суперкубок України. Наступного дня зіграють перший матч Прем'єр-ліги.

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У 2018 році пройде 18 турів, останній – 8 грудня.

Після зимової паузи чемпіонат запропонували відновити 16 лютого. Початок другого етапу УПЛ після поділу на шістки – 16 березня.

Фінал Кубка України в сезоні-2018/19 – 15 травня. Останній матч в чемпіонаті пройде 25 травня.

Всі дати базові і можуть коригуватися.

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Теги: #Прем`єр-ліга#УПЛ-2018/19