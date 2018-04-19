Морозов: "Ворскла" може зіграти з "Шахтарем" в обороні "Динамо"

На думку фахівця, у попередній грі "Динамо" показало зразок хорошого оборонного футболу, з пресингом на половині поля суперника, так і на своїй.

Заслужений тренер України Сергій Морозов поділився своєю думкою про майбутній головному матчі туру в УПЛ між "Шахтарем" і "Ворсклою".

"Я думаю, що "Динамо" показало зразок хорошого оборонного футболу, з пресингом на половині поля суперника, так і на своїй. "Ворскла" сьогодні може бути наближена до "Динамо", де на рівних за рівнем з "Зорею", навіть не дивлячись на рахунок 3:0 в очному матчі. "Ворскла" може зіграти проти "Шахтаря" в захисті також, як і "Динамо". Сьогодні в боротьбі за бронзу у полтавчан перевагу в 7 очок. "Ворскла" може вільно грати, але я думаю, вона буде відштовхуватися від нічиєї", - зазначив тренер у коментарі Terrikon.com.

У "Шахтаря", швидше, моральний спад після ЛЧ. "Ворскла" має внутрішні проблеми з оплатою. Тому, це хороший педагогічний експеримент, те, що вона бореться за третє місце, не маючи стабільного фінансування.

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Втрата Феррейри і Тайсона? Якщо зважити на останній матч з "Динамо", то Феррейри взагалі не було видно, а Тайсон провів середній матч. Свіжі гравці, які вийдуть, гірше не зроблять, а може навіть і загострять атаку. У "Ворскли" я б не виділяв Коломойця. Він хороший, старанний форвард, але він не супер нападник. Нормальний, робочий форвард. У "Шахтаря" сьогодні змагання з самим собою. Якщо б "Шахтар" грав з "Динамо" так, як у Лізі чемпіонів, рахунок був би 3:0 на користь "Шахтаря". Був недостатнє налаштування окремих гравців. В цілому, якщо "Шахтар" буде грати на сто відсотків, я не бачу перешкод на шляху до чемпіонства", - упевнений Морозів.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Ворскла" відбудеться на ОСК "Металіст" у Харкові 21 квітня. Квитки на гру можна придбати на офіційному сайті ФК "Шахтар" або в мобільному додатку від клубу зі знижкою 20%.