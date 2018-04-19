Кубок Ліги чемпіонів покажуть у Києві та ще 5 містах України
14:34, 19 квітня 2018Футбол
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У графіку турне також Маріуполь, Дніпро, Харків, Одеса і Львів.
фото Миколи Бочка
Кубок Ліги чемпіонів і Ліги чемпіонів серед жінок покажуть у шести містах України.
Про це повідомляє твіттер ФФУ.
Почнеться тур по Україні з Києва. 21 квітня о 12.40 перед будівлею міськради передадуть Кубок місту, а потім з 13.15 до 19.00 він буде доступний для фото.
22 квітня Кубок чемпіонів і Кубок чемпіонів серед жінок покажуть в Маріуполі.
Також стали відомі інші дати і міста. 23 квітня кубок буде у Дніпрі, 26 квітня в Харкові, 29 квітня в Одесі та 30 квітня у Львові. Про час демонстрації поки невідомо.
Нагадаємо, 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться фінал Ліги чемпіонів, а 24 травня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського – фінал жіночої Ліги чемпіонів.
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