Кубок Ліги чемпіонів покажуть у Києві та ще 5 містах України

У графіку турне також Маріуполь, Дніпро, Харків, Одеса і Львів.

Кубок Ліги чемпіонів і Ліги чемпіонів серед жінок покажуть у шести містах України.

Про це повідомляє твіттер ФФУ.

Почнеться тур по Україні з Києва. 21 квітня о 12.40 перед будівлею міськради передадуть Кубок місту, а потім з 13.15 до 19.00 він буде доступний для фото.

22 квітня Кубок чемпіонів і Кубок чемпіонів серед жінок покажуть в Маріуполі.

Також стали відомі інші дати і міста. 23 квітня кубок буде у Дніпрі, 26 квітня в Харкові, 29 квітня в Одесі та 30 квітня у Львові. Про час демонстрації поки невідомо.

Нагадаємо, 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться фінал Ліги чемпіонів, а 24 травня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського – фінал жіночої Ліги чемпіонів.