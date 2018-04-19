Українець Селезньов відзначився дублем у ворота "Галатасарая", його клуб вийшов у фінал Кубка Туреччини

У двох іграх проти "Галатасарая" Селезньов забив у сумі три голи.

Український форвард Євген Селезньов забив два голи у матчі-відповіді півфіналу Кубка Туреччини, в якому його команда «Акхісар Беледієспор» перемогла на виїзді «Галатасарай» з рахунком 2:0.

Завдяки дублю Селезньова "Акхісар" сенсаційно вийшов у фінал Кубка Туреччини, оскільки перемоги "Галатасарая" в першій грі (2:1) не вистачило стамбульцам для загального успіху за сумою двох ігор. Зауважимо, що в першому матчі Селезньов також забив єдиний гол своєї команди.

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На 4-й хвилині матчу-відповіді українець скористався прострільною передачею з правого флангу і відкрив рахунок у поєдинку, а на 35-й хвилині вдало розібрався у штрафному майданчику, пробивши повз воротаря. Таким чином, "Галатасарай" поступився на своєму полі - 0:2 і вилетів з Кубка.

Свого суперника по фінальному матчу «Акхісар» дізнається сьогодні. Ним стане переможець дуелі «Фенербахче» - «Бешикташ». Перша зустріч між ними закінчилася внічию 2:2.

Кубок Туреччини. 1/2 фіналу. Матч-відповідь

«Галатасарай» — «Акхісар Беледієспор» — 0:2 (0:2)

Голи: СЕЛЕЗНЬОВ (4, 35).