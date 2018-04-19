Гравець "Ворскли" Чеснаков: на виїзді у нас виходить тріпати нерви "Шахтарю"

Півзахисник "Ворскли" Володимир Чеснаков поділився очікуваннями від матчу 28-го туру чемпіонату України проти "Шахтаря".

Капітан "Ворскли" забив переможний м'яч у матчі з Зорею (3:0), в якому полтавці здобули важливу з турнірної точки зору перемогу. Тепер доля бронзових медалей чемпіонату України цього сезону в руках підопічних Василя Сачка. Вони мають 7-очкову перевага над конкурентами і постараються її не втратити в ході фінішних баталій.

У суботу команда Чеснакова спробує здивувати "Шахтар". Про майбутню битву в Харкові, перемогу над "Зорею", грошові питання ійполтавськи традиції Володимир розповів в інтерв'ю Football.ua.

У матчі з "Зорею" ми налаштовувалися тільки на перемогу, їхали туди лише за реваншем. Дуже раді, що вдалося здобути три очки в матчі в Запоріжжі. Відчули, що перемога вже нікуди не дінеться після другого голу. Потім стало трохи легше грати. Не скажу, що гра далася легко, просто ми реалізували свої моменти, а вони – ні, - почав Чеснаков.

Як нам завжди говорили, і травми швидше лікуються, коли виграєш, і настрій піднімається. В психологічному плані ми здобули важливу перемогу, вона, безумовно, додала впевненості на наступні ігри.

На зауваження про те, що тепер "Ворскла" випереджає "Зорю" в турнірній таблиці на сім очок і що може перешкодити команді втримати 3-е місце, гравець зазначив: "Тільки ми самі. Якщо будемо виходити з такою ж самовіддачею, яка у нас була в матчах з "Маріуполем" і "Зорею", і на наступні гри, то "бронза" від нас нікуди не дінеться, обов'язково досягнемо поставленої мети".

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А на питання, хто все-таки головний суперник Ворскли в боротьбі за "бронзу" на даний момент, зауважив: "Напевно "Зоря", хоча я б і "Маріуполь" не скидав з рахунків. Зараз у них буде очне протистояння, подивимося, хто здобуде перемогу. Не можу сказати, хто з них головний наш конкурент. Є три команди, які ведуть боротьбу за бронзові медалі".

Говорячи про календарі Чеснаков сказав: "У нас дві домашні гри з п'яти. Про зручність календаря на фініші можна буде судити тільки по закінченні чемпіонату. Якщо нам вдасться взяти третє місце, значить календар ідеальний. Я вважаю, що у Ворскли цілком хороший календар на фініші".

Відповідаючи на запитання про фінансові проблеми в колективі, Чеснаков зазначає: "В принципі, не скажу, що точка мертва. Керівники постійно на зв'язку, говорять з нами, обіцяють. Все залежить від однієї людини – почесного президента. Він обіцяє погасити заборгованість. Залишається тільки вірити, адже раніше він дотримав свого слова – погасив старі борги. Зараз є нові заборгованості, сподіваємося, що і їх погасять".

А говорячи про те, як буде проходити підготовка до матчу з Шахтарем, зауважив: "Нічого нового. На такі ігри і налаштовувати особливо не потрібно, всі прекрасно розуміють статус суперника. Секундна розслабленість і все. Потрібно бути максимально зібраними всі 90 хвилин".

Останній раз очки у Шахтаря в чемпіонаті Ворскла відбирала в серпні 2015 року. На питання, куди пропало вміння тріпати нерви "гірникам", яке було раніше, гравець зауважив: "Не скажу, що воно пропало. Так, в цьому сезоні ми крупно програвали Шахтарю. А от якщо взяти нашу останню гру в Харкові, то ми зуміли відігратися з 0:2, а вирішальний гол пропустили в компенсований до другого тайму час. А влітку ми їм програли з рахунком 1-2, тоді теж команда Фонсеки забила в кінцівці зустрічі. Так що на виїзді, думаю, у нас виходить тріпати нерви Шахтарю.

Говорячи про те, що "Шахтарю" не допоможуть Тайсон і Феррейра і наскільки це полегшить завдання команді, капітан "Ворскли" сказав: "Однозначно, для нас це добре, що вони пропустять цей матч. Адже це лідер команди і її кращий бомбардир. Але в той же час "Шахтар" — це команда, у якої є люди, здатні гідно замінити тих, хто випав".

Матч "Шахтар" - "Ворскла" відбудеться в суботу, 21 квітня на ОСК "Металіст" у Харкові. Початок гри о 17.00.