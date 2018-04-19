Фінал Ліги чемпіонів у Києві: розклад заходів

Вирішальний матч відбудеться 26 травня.

26 травня столиця України прийматиме фінал найпрестижнішого клубного турніру Європи - Ліги чемпіонів.

Вирішальний поєдинок турніру відбудеться на НСК "Олімпійський", який вміщує 70 050 глядачів. Зазначимо, що через підготовку такого масштабного заходу "Динамо" вимушене було переїхати на стадіон ім. Лобановського.

Перед фінальною зустріччю у Києві заплановано низку подій та заходів, повідомляє "Проспорт-ТСН".

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До 20 травня планується створення тематичних квіткових панно на основних в’їздах та центральній частині міста. Вертикальне озеленення вздовж основних транспортних магістралей міста. Виготовлення об’ємних конструкцій з використанням офіційного хештегу #UCLfinal для святкового оформлення міста.

Також буде встановлено великий надувний макет трофею Ліги чемпіонів розміром до 35 метрів.

Нагадаємо, що на фінал Ліги чемпіонів претендують чотири команди - "Ліверпуль", "Реал", "Баварія" та "Рома".

Розклад заходів

21 квітня - передача Кубка Ліги чемпіонів та трофею жіночої Ліги чемпіонів Києву.

Біля КМДА встановлять трофеї Ліги чемпіонів.

12.00. На Майдані Незалежності в напрямку до будівлі КМДА молоді футболісти вишукуються у дві колони.

12.00—12.20. Амбасадори фіналів Ліги чемпіонів УЄФА Андрій Шевченко та Ія Андрущак прибудуть на Майдан Незалежності та з кубками пройдуть «живим коридором» до будівлі КМДА.

12.20. Муніципальний духовий оркестр розпочне святкову ходу в напрямку будівлі КМДА, виконуючи гімн Ліги чемпіонів УЄФА.

12.40—13.00. Церемонія урочистої передачі кубків міському голові Віталію Кличку та президенту ФФУ Андрію Павелку.

13.00—13.15. Відкриття фотосесії з головними клубними трофеями — кубками Ліги чемпіонів.

13.15—19.00. Фотосесія з кубками для усіх охочих.