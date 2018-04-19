Фінал Ліги чемпіонів у Києві: розклад заходів

12:48, 19 квітня 2018
Футбол
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прес-служба НСК &quot;Олімпійський&quot;

Вирішальний поєдинок турніру відбудеться на НСК "Олімпійський", який вміщує 70 050 глядачів. Зазначимо, що через підготовку такого масштабного заходу "Динамо" вимушене було переїхати на стадіон ім. Лобановського.

Перед фінальною зустріччю у Києві заплановано низку подій та заходів, повідомляє "Проспорт-ТСН".

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До 20 травня планується створення тематичних квіткових панно на основних в’їздах та центральній частині міста. Вертикальне озеленення вздовж основних транспортних магістралей міста. Виготовлення об’ємних конструкцій з використанням офіційного хештегу #UCLfinal для святкового оформлення міста.

Також буде встановлено великий надувний макет трофею Ліги чемпіонів розміром до 35 метрів.

Нагадаємо, що на фінал Ліги чемпіонів претендують чотири команди - "Ліверпуль", "Реал", "Баварія" та "Рома".

Розклад заходів 

21 квітня - передача Кубка Ліги чемпіонів та трофею жіночої Ліги чемпіонів Києву.

Біля КМДА встановлять трофеї Ліги чемпіонів.

12.00. На Майдані Незалежності в напрямку до будівлі КМДА молоді футболісти вишукуються у дві колони.

12.00—12.20. Амбасадори фіналів Ліги чемпіонів УЄФА Андрій Шевченко та Ія Андрущак прибудуть на Майдан Незалежності та з кубками пройдуть «живим коридором» до будівлі КМДА.

12.20. Муніципальний духовий оркестр розпочне святкову ходу в напрямку будівлі КМДА, виконуючи гімн Ліги чемпіонів УЄФА.

12.40—13.00. Церемонія урочистої передачі кубків міському голові Віталію Кличку та президенту ФФУ Андрію Павелку. 

13.00—13.15. Відкриття фотосесії з головними клубними трофеями — кубками Ліги чемпіонів.

13.15—19.00. Фотосесія з кубками для усіх охочих. 

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