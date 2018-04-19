Український тренер був вилучений після того, як вдарив гравця суперника (відео)
11:23, 19 квітня 2018Футбол
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Юрій Максимов вдарив ногою футболіста чужої команди у матчі Кубка Азербайджану.
Юрій Максимов / dynamo.kiev.ua
Під час матчу півфіналу Кубка Азербайджану з футболу головний тренер "Кешли" українець Юрій Максимов заробив вилучення після того, як вдарив гравця команди суперника.
Юрій Максимов під час матчу проти "Сумгайіта", в якому його "Кешла" перемогла за сумою двох матчів з рахунком 2:1, мав конфлікт з футболістом суперника Бахтіяром Гасанелідзе.
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Український фахівець емоційно відреагував на фол гравця і вдарив його ногою, чим спровокував бійку. В підсумку арбітр вилучив Максимова.
Максимов вже після гри приніс свої вибачення, заявивши, що він просто хотів заспокоїти футболістів.
Попри вибаченя, Максимова, скоріш за все, очікує тривала дискваліфікація.
Цікаво, що у фіналі "Кешла" під керівництвом Максимова зіграє проти "Габали", яку тренує інший українець - Роман Григорчук.
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