Український тренер був вилучений після того, як вдарив гравця суперника (відео)

11:23, 19 квітня 2018
Футбол
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Юрій Максимов / dynamo.kiev.ua

Юрій Максимов під час матчу проти "Сумгайіта", в якому його "Кешла" перемогла за сумою двох матчів з рахунком 2:1, мав конфлікт з футболістом суперника Бахтіяром Гасанелідзе.

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Український фахівець емоційно відреагував на фол гравця і вдарив його ногою, чим спровокував бійку. В підсумку арбітр вилучив Максимова.

Максимов вже після гри приніс свої вибачення, заявивши, що він просто хотів заспокоїти футболістів.

Попри вибаченя, Максимова, скоріш за все, очікує тривала дискваліфікація. 

Цікаво, що у фіналі "Кешла" під керівництвом Максимова зіграє проти "Габали", яку тренує інший українець - Роман Григорчук.

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Теги: #Юрій Максимов#бійка на футбольному полі