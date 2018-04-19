Український тренер був вилучений після того, як вдарив гравця суперника (відео)

Юрій Максимов вдарив ногою футболіста чужої команди у матчі Кубка Азербайджану.

Під час матчу півфіналу Кубка Азербайджану з футболу головний тренер "Кешли" українець Юрій Максимов заробив вилучення після того, як вдарив гравця команди суперника.

Юрій Максимов під час матчу проти "Сумгайіта", в якому його "Кешла" перемогла за сумою двох матчів з рахунком 2:1, мав конфлікт з футболістом суперника Бахтіяром Гасанелідзе.

Читайте такожУ чемпіонаті Франції арбітр вдарив захисника "Нанта" і вилучив його з поля (відео)

Український фахівець емоційно відреагував на фол гравця і вдарив його ногою, чим спровокував бійку. В підсумку арбітр вилучив Максимова.

Максимов вже після гри приніс свої вибачення, заявивши, що він просто хотів заспокоїти футболістів.

Попри вибаченя, Максимова, скоріш за все, очікує тривала дискваліфікація.

Цікаво, що у фіналі "Кешла" під керівництвом Максимова зіграє проти "Габали", яку тренує інший українець - Роман Григорчук.