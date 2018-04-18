"Динамо" виграло у "Дніпра-1" і вийшло у фінал Кубка України
20:56, 18 квітня 2018Футбол
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У вирішальному матчі кияни розіграють трофей з "Шахтарем".
facebook.com/fcdynamoua
"Динамо" виграло у півфінальному матчі Кубка України з футболу на виїзді у клубу Другої ліги "Дніпро-1".
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився перемогою "Динамо" з рахунком 4:1.
Кияни відкрили рахунок після того, як Віктор Циганков реалізував пенальті на 28-й хвилині. Через 10 хвилин Володимир Шепелєв забив другий м'яч, а Артем Бесєдін після пасу молодого Віталія Миколенка перед свистком на перерву довів рахунок до крупного.
У другому таймі команди відзначилися по разу. На 58-й хвилині Ігор Когут розпечатав ворота голкіпера "Динамо" Дениса Бойка, проте в середині другого тайму Беньямін Вербич відновив перевагу гостей у три м'ячі.
"Динамо" вийшло у фінал Кубка України, де зіграє з "Шахтарем". Вирішальний матч пройде 9 травня в тому ж Дніпрі.
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