"Динамо" виграло у "Дніпра-1" і вийшло у фінал Кубка України

У вирішальному матчі кияни розіграють трофей з "Шахтарем".

"Динамо" виграло у півфінальному матчі Кубка України з футболу на виїзді у клубу Другої ліги "Дніпро-1".

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився перемогою "Динамо" з рахунком 4:1.

Кияни відкрили рахунок після того, як Віктор Циганков реалізував пенальті на 28-й хвилині. Через 10 хвилин Володимир Шепелєв забив другий м'яч, а Артем Бесєдін після пасу молодого Віталія Миколенка перед свистком на перерву довів рахунок до крупного.

У другому таймі команди відзначилися по разу. На 58-й хвилині Ігор Когут розпечатав ворота голкіпера "Динамо" Дениса Бойка, проте в середині другого тайму Беньямін Вербич відновив перевагу гостей у три м'ячі.

"Динамо" вийшло у фінал Кубка України, де зіграє з "Шахтарем". Вирішальний матч пройде 9 травня в тому ж Дніпрі.