Найкращого бомбардира "Шахтаря" хоче забрати "Бенфіка"

Контракт аргентинського нападника Факундо Феррейри з "гірниками" закінчується наприкінці сезону.

Нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра може продовжити кар'єру в Португалії. Як повідомляє Record, у послугах форварда донецького клубу зацікавлена «Бенфіка».

Клуб з Лісабона планує запропонувати аргентинському футболістові зарплату в розмірі 2,5 млн євро в рік і ще 5 млн євро в якості бонусу за підписання контракту.

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Контракт Феррейри з «Шахтарем» закінчується наприкінці цього сезону. У нинішньому сезоні 27-річний гравець є найкращим бомбардиром в клубі. Він провів за "гірників" у чемпіонаті України 27 матчів, забив 20 м'ячів і зробив 4 гольові передачі.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо про підписання попереднього контракту хавбека гірників Бернарда і турецького "Бешикташа".