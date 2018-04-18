Клубний чемпіонат світу з футболу замінить Кубок конфедерацій

Перший турнір у новому форматі пройде у 2021 році.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно розповів про реформу чемпіонату світу серед клубів, який тепер буде проводитися раз на чотири роки замість Кубка конфедерацій.

Про це повідомляє RMC Sport.

Вперше турнір нового формату пройде в 2021 році, за рік до чемпіонату світу в Катарі. Вже відомо, що він триватиме 18 днів і за термінами не буде перетинатися з національними змаганнями у більшості країн.

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ФІФА розраховує, що всі конфедерації підтримають проведення клубного чемпіонату світу у новому форматі, у який планується інвестувати 25 мільярдів доларів в період з 2021-го по 2033 роки.

Таким чином, Кубок конфедерацій 2017 року в Росії, який виграла збірна Німеччини, став останнім в історії.

Клубний чемпіонат світу до цього проходив щорічно - перший турнір відбувся в 2000 році, а потім з 2005 року змагання були реорганізовані. Найчастіше місцем проведення турніру була Японія.