Клубний чемпіонат світу з футболу замінить Кубок конфедерацій

17:47, 18 квітня 2018
Футбол
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"Реал" - переможець клубного чемпіонату світу-2017 / REUTERS

Про це повідомляє RMC Sport.

Вперше турнір нового формату пройде в 2021 році, за рік до чемпіонату світу в Катарі. Вже відомо, що він триватиме 18 днів і за термінами не буде перетинатися з національними змаганнями у більшості країн.

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ФІФА розраховує, що всі конфедерації підтримають проведення клубного чемпіонату світу у новому форматі, у який планується інвестувати 25 мільярдів доларів в період з 2021-го по 2033 роки.

Таким чином, Кубок конфедерацій 2017 року в Росії, який виграла збірна Німеччини, став останнім в історії.

Клубний чемпіонат світу до цього проходив щорічно - перший турнір відбувся в 2000 році, а потім з 2005 року змагання були реорганізовані. Найчастіше місцем проведення турніру була Японія.

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Теги: #ФІФА#клубний чемпіонат світу