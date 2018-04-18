У Києві можна буде сфотографуватися з кубком Ліги чемпіонів

Церемонія передачі трофею столичній мерії відбудеться 21 квітня.

21 квітня Києву передадуть Кубки чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів УЄФА, фінали яких відбудуться 24-го і 26 травня в столиці України. Про це інформує прес-служба Федерації футболу України. Церемонія відбудеться біля будівлі Київської міської державної адміністрації. Трофеї привезуть амбасадор фіналу Ліги чемпіонів Андрій Шевченко та амбасадор фіналу Ліги чемпіонів серед жінок Ія Андрущак. Починаючи з 13.15 з кубками зможуть сфотографуватися всі бажаючі. Як повідомляв УНІАН, 22 квітня презентація трофею Ліги чемпіонів відбудеться в Маріуполі.

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