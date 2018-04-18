У Києві можна буде сфотографуватися з кубком Ліги чемпіонів

15:52, 18 квітня 2018
Футбол
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фото Миколи Бочка

Про це інформує прес-служба Федерації футболу України.

Церемонія відбудеться біля будівлі Київської міської державної адміністрації.

Трофеї привезуть амбасадор фіналу Ліги чемпіонів Андрій Шевченко та амбасадор фіналу Ліги чемпіонів серед жінок Ія Андрущак.

Починаючи з 13.15 з кубками зможуть сфотографуватися всі бажаючі.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня презентація трофею Ліги чемпіонів відбудеться в Маріуполі.

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Теги: #фінал Ліги чемпіонів у Києві#трофей Ліги чемпіонів