У Києві можна буде сфотографуватися з кубком Ліги чемпіонів
15:52, 18 квітня 2018Футбол
393
Церемонія передачі трофею столичній мерії відбудеться 21 квітня.
фото Миколи Бочка
21 квітня Києву передадуть Кубки чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів УЄФА, фінали яких відбудуться 24-го і 26 травня в столиці України.
Про це інформує прес-служба Федерації футболу України.
Церемонія відбудеться біля будівлі Київської міської державної адміністрації.
Трофеї привезуть амбасадор фіналу Ліги чемпіонів Андрій Шевченко та амбасадор фіналу Ліги чемпіонів серед жінок Ія Андрущак.
Починаючи з 13.15 з кубками зможуть сфотографуватися всі бажаючі.
Як повідомляв УНІАН, 22 квітня презентація трофею Ліги чемпіонів відбудеться в Маріуполі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Фінал Ліги чемпіонів у Києві