«Шахтар» підготував футбольних тренерів для дітей з обмеженими можливостями

ФК «Шахтар» продовжує реалізацію соціальної програми з розвитку та просування в Україні масового футболу.

З 15 по 17 квітня на базі Академії «гірників» в с. Щасливе (Київська обл.) пройшов семінар, де молодих тренерів навчали роботі з дітьми, які мають певні ментальні та фізичні особливості (аутизм, синдром Дауна, порушення слуху, зору, опорно-рухового апарату тощо).

Поділитися своїм досвідом з початківцями колегами приїхали відомі європейські фахівці. Реджі Дорнан з Newcastle United Foundation протягом останніх 10 років працює з людьми, що мають особливі потреби. У Великобританії він вважається одним з кращих тренерів в цьому напрямку.

- У такій роботі головне – це досвід, який ти здобуваєш кожен день. За ці три дні ми постаралися передати свої знання українським тренерам, і мені здається, що вони дуже добре і правильно сприйняли наші ідеї,- розповідає Реджі Дорнан. – Футбол – це гра для всіх, і займатися їм не обов'язково професійно. Головне, це має бути весело, а в даному випадку ще й безпечно. Діти і тренери повинні отримувати задоволення від процесу – тоді все буде відмінно!

Алан Крукс, що представляє Ірландську футбольну асоціацію (The Irish Football Association), вважає, що тренування не повинні сильно відрізнятися від звичних футбольних вправ, але слід дотримуватися певні правила.

- Займаючись з дітьми, у яких є різного роду обмеження, тренер повинен враховувати ці особливості і вміти адаптувати звичайні тренування до можливостей таких хлопців. Наприклад, якщо це діти з проблемами зору, то треба використовувати більш яскраві м'ячі і предмети, якщо займаєшся з глухими, то треба більше візуалізувати свої слова за допомогою жестів, - пояснює Алан Крукс. – Мені сподобалося те, як тренери проекту «Давай, грай!» проявили себе в ці дні. Я вражений їхньою роботою і ентузіазмом.

Учасниками семінару стали 40 волонтерів з усієї України, серед яких і тренери проекту «Давай, грай!». Вони і раніше брали участь в освітніх семінарах, організованих ФК «Шахтар», але сьогоднішній досвід став для них унікальним.

- Це був незвичайний, але неймовірно корисний тренінг. Отримали багато нової інформації та практичних навичок, - ділиться враженнями Максим Максименко, тренер-адміністратор проекту «Давай, грай» у Донецьку. - Багато тренерів після семінару загорілися бажанням навчатися в цьому напрямку і далі працювати з такими дітьми. Дуже хочеться, щоб вони займалися футболом, адже це дає не тільки фізичний розвиток, але і допомагає працювати в команді, заводити нових друзів.

- Радий отримати такий досвід і нові знання. «Шахтар» регулярно організовує для нас такі семінари, і це прекрасна можливість підвищувати свій тренерський рівень, - говорить Ігор Клацко, тренер-адміністратор проекту «Давай, грай!» у Львові. – Всі діти дуже талановиті і старанні, всі вони люблять футбол. Їх емоції говорять самі за себе: це і щастя від гри, і радість від спілкування з іншими дітьми.

Якщо перший день семінару був повністю присвячений теоретичної частини, то два наступних відвели для практики: молоді наставники могли застосувати отримані знання безпосередньо в тренувальних сесіях з дітьми.

Данило, 12 років:

- Дуже люблю футбол і дивитися, і особливо грати. Сьогодні було дуже цікаво, адже у мене ще ніколи не було такого тренування на справжньому футбольному полі. Тренери підготували для нас класні вправи: сподобалося грати у мисливця, обводити фішки, бити по воротах.

Андрій, 10 років:

- Я граю у футбол з друзями на майданчику у дворі. Думаю, у мене непогано виходить. Сьогодні було весело і цікаво, адже з нами займалися справжні тренери. Хотілося б ще взяти участь у таких тренуваннях. Мені все сподобалося!

Олена Гриб, представник Всеукраїнської громадської організації National Assembly of disabled people in Ukraine:

- Діти неймовірно щасливі! Стільки позитивних емоцій вони не отримували, напевно, ніколи. А для дітей з ментальними особливостями будь позитив – це дуже важливо і необхідно. Після вчорашнього тренування мами дзвонили і говорили, що не можуть укласти дітей спати, що вони просять купити їм футбольний м'яч і водити на заняття, що готові грати хоч кожен день. Такі інклюзивні тренінги – це і терапія, і психологічна розрядка, і заряд позитивних вражень, і можливість для батьків побачити потенціал у своїй дитині.

Зазначимо, що для ФК «Шахтар» це вже четвертий спільний проект з The Football Club Social Alliance і UEFA Foundation for Children за підтримки UNICEF. Цього разу до партнерства також приєдналася громадська організація National Assembly of disabled people in Ukraine.