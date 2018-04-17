Заявка Марокко на проведення чемпіонату світу з футболу може бути відхилена через заборону одностатевих шлюбів

18:50, 17 квітня 2018
Футбол
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ua-football.com

Причиною може послужити закон, що забороняє одностатеві шлюби в країні, повідомляє Associated Press.

Згідно з марокканським законами, за одностатеві зв'язки порушникам загрожує тюремний термін від 6 місяців до трьох років.

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Як зазначає джерело, оргкомітет федерації футболу Марокко свідомо промовчав про існування закону, коли подавав заявку в ФІФА.

ФІФА виключає можливість проводити турніри рівня чемпіонату світу в країнах, де мають місце переслідування за різними ознаками.

Якщо заявка Марокко буде відхилена, спільна заявка США, Канади і Мексики стане єдиною, яка претендує на проведення турніру.

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Теги: #ФІФА#одностатеві шлюби#Марокко