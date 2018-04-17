Екс-гравець збірної України Нагорняк: "Ворскла" здатна зіграти з "Шахтарем", як це зробило "Динамо"

«Шахтарю», природно, потрібно перемагати - будь-яка осічка може стати фатальною, зазначає Навгорняк.

Екс-гравець «Шахтаря», «Дніпра» і збірної України Сергій Нагорняк поділився своєю думкою про майбутній головний матч туру між «Шахтарем» і «Ворсклою» - першою і третьою командами в турнірній таблиці УПЛ.

Колишній гравець дав оцінку майбутньому матчу в коментарі для Terrikon.com.

"Якщо дивитися на турнірну таблицю, матч дійсно центральний. Грають перша і третя команди. Одні виграли в останньому матчі, а другі - програли. Одні борються за третє місце, інші - ведуть боротьбу за чемпіонство. Для «Ворскли» зараз кожне набране очко важливо, адже вони - фаворити в боротьбі за третє місце. «Шахтарю», природно, потрібно перемагати - будь-яка осічка може стати фатальною", - почав Нагорняк.

На зауваження про те, що «Динамо» показав чудову гру в обороні у матчі з «Шахтарем» і послідував питання, чи здатна «Ворскла» зіграти так, відповів: «Ворскла» здатна, але є різниця в рівні футболістів. Я вам скажу, що в іграх проти сильних суперників її видно. Подивіться на відрив в таблиці – «Динамо» рівнем вище, ніж «Ворскла». Ніхто ж не очікував, що «Ворскла» так у другому таймі розбереться з «Зорею». Гра була за шість очок, полтавчани давно не демонстрували такої гри. Зазвичай у них дуже великі проблеми з утриманням. А ось з «Зорею» вони добре себе показали. Те ж саме може бути і з «Шахтарем», тим більше, що гірники непереконливо виглядали в матчі проти «Динамо». Я давно не пам'ятаю такого «Шахтаря».

А на думку, що в матчах з «Вересом» та «Динамо» здалося, що у «Шахтаря» ігровий спад і, у зв'язку з цим, знайде команда свій внутрішній каталізатор до матчу з «Ворсклою», зауважив: "Команда повинна морально відновитися до матчу з «Ворсклою». Минулого тижня одні команди психологічно були не готові. Це як «Реал» з «Ювентусом», «Барселона» з «Ромою»... От і «Шахтар» опинився до гри з «Динамо» не готовий в психологічному плані. «Динамо» виграло в першу чергу в психологічному плані. «Шахтар» не був готовий до такого розвитку подій. Налаштуватися під час гри практично неможливо".

На питання про те, що враховуючи гостру інтригу і різницю між «Шахтарем» і «Динамо» лише на три очки, чи може «Динамо» додатково мотивувати Ворсклу фінансовим чинником, колишній гравець зауважив: "Не знаю, такої інформації у мене немає. Потрібно запитати у керівництва «Динамо».

А на питання про те, чи можуть контратаки «Ворскли» в особі Дитини і Коломойця бути головною зброєю команди проти «Шахтаря», пояснив: "У «Ворскли» головний козир - командна гра. Складно від кого чекати подвигів, адже зараз у них немає яскраво вираженого бомбардира. Якщо вони перемогли «Зорю» командно, за рахунок стандартних положень... Так, хлопці зібрані досвідчені, молоді немає. У всіх зрілий футбольний вік. Коломоєць зараз мало забиває, як для нападника. Хоча, він віддав шикарну передачу на Сергійчука, що аж душа зраділа. Зрозуміло, що акцент буде на Коломойце, хоча попереду може вийти і той же Сергійчук, більш швидкий футболіст. Це вже тренер буде вирішувати".

"Феррейра і Тайсон - ключові фігури, у вигляді того, що на сьогоднішній день у «Шахтаря» альтернативи Факундо фактично немає. Ніхто не грає на його місці - Бланко Лещук і Фомін взагалі не з'являються. Швидше за все, вийде Кайоде. Зрозуміло, що ігрової практики у нього майже немає, але є бажання. Тайсона легше замінити - є Дентіньо та інші бразильці. На жаль, йому в грі з «Динамо» не дали себе проявити, плюс мали місце зайві емоції", - підсумував Нагорняк.0

Матч «Шахтар» - «Ворскла» відбудеться на ОСК «Металіст» у Харкові 21 квітня. Квитки на гру можна купити на офіційному сайті клубу або в мобільному додатку від клубу зі знижкою 20%.