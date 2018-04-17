Чемпіон Англії "Ман Сіті" підготував круте відео, присвячене українцю Зінченку

16:42, 17 квітня 2018
Футбол
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"Манчестер Сіті" підготував оригінальні постери, присвячені завоювання золотих медалей в АПЛ / mancity.com

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Нагадаємо, що "Манчестер Сіті" достроково завоював титул переможця АПЛ в сезоні-2017/2018. За п'ять матчів до завершення чемпіонату команда Хосепа Гвардіоли випереджає "Манчестер Юнайтед", який йде на другому місці, на 16 очок.

За регламентом змагань, для того, щоб офіційно вважатися чемпіоном англійської Прем'єр-ліги, футболістові команди-переможниці необхідно провести в турнірі не менше п'яти поєдинків. На рахунку Зінченка - сім матчей, повідомляє сайт "Команда 1".

При цьому, як інформував УНІАН, майбутнє Зінченка в Манчестері залишається під питанням.

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Теги: #Манчестер Сіті