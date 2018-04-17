На фінал Ліги чемпіонів в Києві очікується прибуття понад 50 тисяч іноземців - МВС

Більшість уболівальників будуть приїжджати в Україну неорганізовано.

На фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА в Києві очікується прибуття понад 50 тисяч іноземних уболівальників.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, якого цитує прес-служба МВС.

Відзначається, що більшість уболівальників будуть приїжджати в Україну неорганізовано.

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"Починаючи з 21 травня, керівникам головних управлінь необхідно перевести діяльність ситуаційних центрів в надзвичайний (позаплановий) режим роботи. Окремо фокусую увагу на цьому керівників поліції прикордонних регіонів, оскільки близько половини зарубіжних уболівальників приїдуть за допомогою наземних видів транспорту", - повідомив Яровий.

На період проведення фіналу Ліги чемпіонів (26 травня) і фіналу жіночої Ліги чемпіонів (24 травня), крім сил поліції з Києва та інших регіонів, до охорони громадського порядку залучать близько 3 тисяч бійців Національної гвардії.

Раніше прес-служба МВС повідомила, що українські правоохоронці посилять рівень антитерористичних заходів на час проведення фінального матчу Ліги чемпіонів з 18-го по 28 травня в Києві.