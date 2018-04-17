Презентація трофею Ліги чемпіонів УЄФА пройде в Маріуполі
15:41, 17 квітня 2018Футбол
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Для жителів Маріуполя трофей буде продемонстрований 22 квітня.
Трофей Ліги чемпіонів буде продемонстрований в Маріуполі / REUTERS
22 квітня в Маріуполі відбудеться презентація трофею Ліги чемпіонів з футболу.
Про це повідомив у Facebook голова Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов.
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Демонстрація кубка Ліги чемпіонів УЄФА буде проходити 22 квітня з 16:00 до 19:00 на площі біля Драматичного театру. Побачити трофей та сфотографуватися з ним зможе кожен охочий.
Нагадаємо, 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться фінал Ліги чемпіонів, а 24 травня на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського – фінал жіночої Ліги чемпіонів.
Минулого тижня, як повідомляв УНІАН, трофей Ліги чемпіонів був урочисто переданий Києву.
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