Презентація трофею Ліги чемпіонів УЄФА пройде в Маріуполі

Для жителів Маріуполя трофей буде продемонстрований 22 квітня.

22 квітня в Маріуполі відбудеться презентація трофею Ліги чемпіонів з футболу.

Про це повідомив у Facebook голова Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов.

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Демонстрація кубка Ліги чемпіонів УЄФА буде проходити 22 квітня з 16:00 до 19:00 на площі біля Драматичного театру. Побачити трофей та сфотографуватися з ним зможе кожен охочий.

Нагадаємо, 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться фінал Ліги чемпіонів, а 24 травня на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського – фінал жіночої Ліги чемпіонів.

Минулого тижня, як повідомляв УНІАН, трофей Ліги чемпіонів був урочисто переданий Києву.