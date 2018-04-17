Наставник "Шахтаря" Фонсека став кандидатом на пост головного тренера французького "Монако" - ЗМІ

Головний тренер донецького клубу може змінити Леонарду Жардіма.

Португальський фахівець Паулу Фонсека є одним з претендентів на пост головного тренера французького "Монако".

Головний тренер "Шахтаря" може змінити Леонарду Жардіма, повідомляє Футбол 24 з посиланням на mercato365.

"Монегаски" не хочуть розлучатися з колишнім наставником португальського "Спортинга" з Лісабона, однак агент фахівця може знайти йому кращий варіант.

Раніше повідомлялося, що Жардім може очолити лондонський "Арсенал" після тривалої епохи Арсена Венгера. Також він є кандидатом на пост головного тренера іншого клубу зі столиці Англії - "Челсі".

У свою чергу, Фонсека поки не підписує новий контракт з "гірниками".