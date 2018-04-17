Наставник "Шахтаря" Фонсека став кандидатом на пост головного тренера французького "Монако" - ЗМІ
12:57, 17 квітня 2018Футбол
341
Головний тренер донецького клубу може змінити Леонарду Жардіма.
Фонсека може очолити французьку команду / shakhtar.com
Португальський фахівець Паулу Фонсека є одним з претендентів на пост головного тренера французького "Монако".
Головний тренер "Шахтаря" може змінити Леонарду Жардіма, повідомляє Футбол 24 з посиланням на mercato365.
"Монегаски" не хочуть розлучатися з колишнім наставником португальського "Спортинга" з Лісабона, однак агент фахівця може знайти йому кращий варіант.
Раніше повідомлялося, що Жардім може очолити лондонський "Арсенал" після тривалої епохи Арсена Венгера. Також він є кандидатом на пост головного тренера іншого клубу зі столиці Англії - "Челсі".
У свою чергу, Фонсека поки не підписує новий контракт з "гірниками".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter