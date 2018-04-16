На стадіоні ЧС-2018 у Волгограді забули встановити перегородки в туалеті

Перегородки обіцяють поставити до початку турніру.

На стадіоні "Волгоград-Арена", який прийматиме матчі чемпіонату світу-2018 з футболу, забули встановити перегородки в туалеті.

Знімок, який сьогодні викликав резонанс в інтернеті, був зроблений під час будівництва об'єкта. Про це радіостанції «Говорить Москва» повідомила представник управління корпоративних комунікацій групи компаній «Стройтрансгаз» Аля Першина.

«Так, це дійсно фото зі стадіону "Волгоград Арена". Фото вбиральні було зроблено в той момент, коли в ній ще не були встановлені перегородки. Всі жіночі та чоловічі туалети на стадіоні передбачають наявність перегородок і дверей у відповідності з прийнятими нормами і вимогами, що скоро зможуть переконатися гості стадіону, які потраплять на тестові матчі».

21 квітня на стадіоні, побудованому до чемпіонату світу з футболу, пройде перший тестовий матч, на якому «Ротор» зіграє з владивостокською командою «Луч-Енергія».