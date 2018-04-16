ФІФА почала розслідування за фактом расизму на товариському матчі збірних Росії і Франції

Товариський матч збірної Росії з футболу проти команди Франції відбувся 27 березня 2018 року.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) повідомила Російський футбольний союз (РФС) про початок розслідування у зв'язку з вигуками расистського характеру з трибун під час контрольного матчу між національними збірними Росії і Франції, повідомив Р-Спорт офіцер РФС по боротьбі з дискримінацією у футболі Олексій Смертін.

"ФІФА повідомила Російський футбольний союз про початок розслідування у зв'язку з вигуками расистського характеру з трибун під час контрольного матчу між національними збірними Росії і Франції, який відбувся 27 березня в Санкт-Петербурзі. У свою чергу РФС готовий прийняти в ньому активну участь, зокрема, вже ведеться внутрішнє розслідування. Зроблений запит до МВС щодо ідентифікації декількох особистостей, які були причетні до цих моментів", - сказав Смертін.

"Якщо вина цих людей буде доведена, то з більшою часткою ймовірності вони не будуть допущені як на матчі чемпіонату світу, так і на ігри чемпіонату Росії. Сподіваємося на конструктивну співпрацю всіх зацікавлених сторін в рамках розгляду даного питання", - додав він.

Товариська зустріч збірних Росії і Франції пройшла 27 березня в Санкт-Петербурзі і завершилася перемогою французів з рахунком 3:1.

ФІФА повідомила, що збирає інформацію про прояви расизму під час гри після того, як фотограф агентства Франс Прес звернув увагу на расистські вигуки деяких вболівальників на стадіоні в той момент, коли Усман Дембеле виконував подачі з кутових.

Раніше повідомлялося, що французькі футболісти не помітили проявів расизму в матчі з росіянами.