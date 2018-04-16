Фанати голландського "Аякса" зупинили клубний автобус і зажадали відставки гендиректора клубу Ван дер Сара

15:58, 16 квітня 2018
Футбол
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Фанати "Аякса" вимагають звільнити гендиректора клубу / twitter.com/Jarno_AT5

Команда з Амстердаму без шансів програв ПСВ, який, таким чином, достроково оформив чемпіонський титул, повідомляє SportArena.

За інформацією NOS.nl після цього група зі 150 вболівальників перекрила дорогу автобусу з командою і почала стукати у вікна, вимагаючи генерального директора Едвіна Ван дер Сара. З ним до фанатів вийшов також головний тренер Ерік тен Хаг.

Видання пише, що фанати вимагали відставки Ван дер Сара, якого вони звинувачують у поганій комплектації команди перед цим сезоном. Після розмови на підвищених тонах автобус зміг продовжити шлях.

"Аякс" в поточному сезоні займає 2-е місце в Ередивізії, а також провалився в Європі – спершу команда програла в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів французькій "Ніцці", а потім - у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи - норвезькому "Русенборгу".

По ходу сезону Аяксіди звільнили головного тренера Марселя Кайзера, якого змінив Ерік тен Хаг, але глобально на результати команди це не вплинуло.

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Теги: #провал Аякса