Півзахисник київського "Динамо" Шепелєв визнаний найкращим гравцем 27 туру Прем`єр-ліги

За нього проголосували всі респонденти, за винятком одного.

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 27 туру Чемпіонату УПЛ. За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Динамо» Володимир Шепелєв, повідомляє офіційний сайт УПЛ. У матчі з «Шахтарем» він забив єдиний м’яч. Й за нього проголосували всі респонденти, крім одного. До складу експертної ради УПЛ входять Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Олег Венглинський, Віктор Грачов.

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