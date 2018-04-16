Півзахисник київського "Динамо" Шепелєв визнаний найкращим гравцем 27 туру Прем`єр-ліги

14:21, 16 квітня 2018
Футбол
240
Шепелєв визнаний найкращим гравцем туру / fcdynamo.kiev.ua

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Динамо» Володимир Шепелєв, повідомляє офіційний сайт УПЛ

У матчі з «Шахтарем» він забив єдиний м’яч. Й за нього проголосували всі респонденти, крім одного.

До складу експертної ради УПЛ входять Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Олег Венглинський, Віктор Грачов.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #УПЛ#Шахтар - Динамо