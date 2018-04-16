Фанат російського клубу кинув живого півня у тренера

У Воронежі на футбольному матчі стався курйозний випадок.

Під час матчу 33-го туру російської ФНЛ «Факел» – «Луч-Енергія» (3:1) уболівальник кинув живого півня у бік лавки запасних гостей.

Це був фанат гостьового клубу з Владивостока, який пробрався на центральний сектор, повідомляє Sports.ru.

У тренера "Луча" Григоряна конфлікт з уболівальниками команди, які на іграх скандують слово «півень» в його адресу і використовують образливі наклейки.

Григорян після гри не прийшов на прес-конференцію. Прес-служба «Факела» повідомила, що 51-річний фахівець відчув себе погано.

«Спочатку я думав, що все це непорозуміння. Але потім, коли побачив, як в масштабах всієї країни, так сказати, переміщуються ці люди з Владивостока, я зрозумів, що все проплачується. Хто-то це навмисно робить? Можливо. Тут два варіанти: або особисто мої вороги, яких я на Далекому Сході придбав, або через мене намагаються вплинути на нове керівництво, тому що в «Луч-Енергію» планувалися прийти інші керівники. Можливо, всі разом. У мене телефон завалений відео й СМС-ками з реальними людьми, які мені погрожують. Один до такої міри охрінів, що сьогодні організував неподобство з півнем. Він за це на 15 діб сяде. Це колишній лідер угруповання, який переїхав у Санкт-Петербург. Він усім цим керує, він шле в нахабну СМС з образами й погрозами. Все до такої міри зайшло, що ніхто собі цього не представляє.

Коли один з голів з етики висловився, що пану Григоряну потрібно думати про футбол, будуть грати добре, то все забудеться. Відразу на мій телефон (я поміняв номер) посипалися повідомлення: «Вікторія», «Салют», «Перемога». Він цим висловлюванням дав зелене світло на справжній екстремізм. Вони навіть не вивчили суть справи. Я навіть не знаю, що робити, мене загнали в кут, але і скаржитися мені в цій ситуації особливо не хочеться. Мені кажуть, що я особа клубу і не маю права реагувати. Ну а хто, якщо не я? Я палець показати не можу, вони на весь стадіон кричать, що я, ... [блін], півень. А що, незрозуміло нікому, що означає півень? Ситуація дуже критична і потворна», – розповів Григорян.