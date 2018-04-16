"Монако" поверне гроші за квитки своїм фанатам після розгромної поразки від ПСЖ

13:34, 16 квітня 2018
Футбол
275
Керівництво "Монако" поверне уболівальникам гроші за квитки / twitter.com/AS_Monaco

У разі перемоги на рідному стадіоні ПСЖ ставав чемпіоном і парижани не просто виграли, а буквально зганьбили суперників, обігравши їх з рахунком 7:1, повідомляє Football.ua.

Керівництво "Монако" після матчу з допомогою Твіттера опублікувало заяву наступного змісту:

"Футбольний клуб "Монако" прийняв рішення повернути гроші уболівальникам "червоно-білих", які були на матчі. Подробиці будуть повідомлені на початку тижня", – свідчить заява клубу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #квитки#Монако футбол