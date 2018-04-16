"Монако" поверне гроші за квитки своїм фанатам після розгромної поразки від ПСЖ
13:34, 16 квітня 2018Футбол
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Центральний матч туру чемпіонату Франції завершився з рахунком 7:1.
Керівництво "Монако" поверне уболівальникам гроші за квитки / twitter.com/AS_Monaco
Поєдинок 33-го туру чемпіонату Франції обіцяв стати центральним матчем всього другого кола, в якому зустрічалися дві кращі команди чемпіонату — два останніх чемпіона.
У разі перемоги на рідному стадіоні ПСЖ ставав чемпіоном і парижани не просто виграли, а буквально зганьбили суперників, обігравши їх з рахунком 7:1, повідомляє Football.ua.
Керівництво "Монако" після матчу з допомогою Твіттера опублікувало заяву наступного змісту:
"Футбольний клуб "Монако" прийняв рішення повернути гроші уболівальникам "червоно-білих", які були на матчі. Подробиці будуть повідомлені на початку тижня", – свідчить заява клубу.
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