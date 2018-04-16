«Шахтар» направить 133 395 гривень на розвиток дитячого футболу в Харкові

12:15, 16 квітня 2018
Футбол
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Діти з харківських футбольних шкіл отримають нові м'ячі від "Шахтаря" / facebook.com/fcshakhtar

У суботу, 14 квітня, 26 679 вболівальників відвідали матч Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися «Шахтар» і київське «Динамо».

5 гривень з кожного проданого квитка на гру підуть на підтримку дитячого футболу в Харкові. На все 133 395 гривень будуть закуплені м'ячі для місцевих секцій і спрямовані на розвиток дитячого футболу в Харкові.

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Теги: #благодійність#ФК Шахтар