Українець Зінченко став чемпіоном Англії з футболу

23:57, 15 квітня 2018
Футбол
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Гра завершилася з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол на 73-й хвилині забив Джой Родрігез.

Таким чином, на рахунку "Манчестер Юнайтед" залишилося 71 очко, в той час, як у "Сіті" 87 очок. Команди розділяють 16 баллови їм залишилося провести по 5 ігор, тобто набрати максимум 15 очок.

Олександр Зінченко провів 7 ігор у складі "Сіті" в сезоні 2017/18, чого вистачило для того, щоб претендувати на титул чемпіона Англії в разі перемоги команди в турнірі.

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Теги: #англійська прем'єр-ліга#Зінченко Манчестер Сіті