"Манчестер Сіті" здолав "Манчестер Юнайтед" у турнірній таблиці за 5 турів до фінішу турніру.

У Манчестері завершився матч 33-го туру чемпіонату Англії з футболу, в якому "Юнайтед" приймав "Вест Бромвіч Альбіон" і програв матч, а разом з тим, гонку за титул чемпіона Англії "Манчестер Сіті".

Гра завершилася з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол на 73-й хвилині забив Джой Родрігез.

Таким чином, на рахунку "Манчестер Юнайтед" залишилося 71 очко, в той час, як у "Сіті" 87 очок. Команди розділяють 16 баллови їм залишилося провести по 5 ігор, тобто набрати максимум 15 очок.

Олександр Зінченко провів 7 ігор у складі "Сіті" в сезоні 2017/18, чого вистачило для того, щоб претендувати на титул чемпіона Англії в разі перемоги команди в турнірі.