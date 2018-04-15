"Ворскла" розгромила "Зорю" у матчі Прем'єр-ліги і зміцнилася на 3-му місці в таблиці

Гра завершилася з рахунком 0:3.

У Запоріжжі завершився матч 27-го туру чемпіонату України з футболу, в якому луганська "Зоря" приймала полтавську "Ворсклу" і поступилася.

Гра завершилася з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Всі голи в цьому матчі були забиті в другому таймі.

На 50-й хвилині рахунок відкрив Володимир Чеснаков. Через 23 хвилини, на 73-й, Владислав Кулач збільшив розрив, а вже в доданий арбітром час, на 90+1 хвилині, Михайло Сергійчук забив третій гол у ворота суперника.

Таким чином, "Ворскла" набрала 44 очки і випереджає "Зорю" вже на 6 очок - 37.