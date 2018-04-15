"Ворскла" розгромила "Зорю" у матчі Прем'єр-ліги і зміцнилася на 3-му місці в таблиці
22:28, 15 квітня 2018Футбол
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Гра завершилася з рахунком 0:3.
"Ворскла" обіграла "Зорю" і закріпилася на 3-му місці в таблиці / Footboom.com
У Запоріжжі завершився матч 27-го туру чемпіонату України з футболу, в якому луганська "Зоря" приймала полтавську "Ворсклу" і поступилася.
Гра завершилася з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт змагань.
Всі голи в цьому матчі були забиті в другому таймі.
На 50-й хвилині рахунок відкрив Володимир Чеснаков. Через 23 хвилини, на 73-й, Владислав Кулач збільшив розрив, а вже в доданий арбітром час, на 90+1 хвилині, Михайло Сергійчук забив третій гол у ворота суперника.
Таким чином, "Ворскла" набрала 44 очки і випереджає "Зорю" вже на 6 очок - 37.
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