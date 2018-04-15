Онлайн відео трансляція, "Зоря" - "Ворскла", УПЛ, 27-й тур

19:25, 15 квітня 2018
Футбол
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gooool.org

Зустрічаються команди, які займають 4-е і 3-е місця в поточній турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт ліги.

На рахунку "Зорі" 37 очок, в той час як у "Ворскли" - 41.

Сьогоднішній матч дуже важливий для обох команд. У разі перемоги "Зорі" луганці наблизяться свого основного суперника на мінімальну відстань - 1 бал. У той же час, навіть нічия дозволить команді з Полтави зберегти хороший гандикап і впевнено себе почувати на призовий 3-й позиції. Не кажучи вже про перемогу в матчі.

Гра в Запоріжжя розпочнеться о 19.30.

ТБ-трансляція - телеканал "2+2".

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Теги: #УПЛ-2017/18#Зоря Луганськ