Онлайн відео трансляція, "Зоря" - "Ворскла", УПЛ, 27-й тур

У Запоріжжі зійдуться третя і четверта команди Прем'єр-ліги.

Сьогодні в Запоріжжі на "Славутич-Арені" проходить центральний матч дня 27-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає полтавську "Ворсклу".

Зустрічаються команди, які займають 4-е і 3-е місця в поточній турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт ліги.

На рахунку "Зорі" 37 очок, в той час як у "Ворскли" - 41.

Сьогоднішній матч дуже важливий для обох команд. У разі перемоги "Зорі" луганці наблизяться свого основного суперника на мінімальну відстань - 1 бал. У той же час, навіть нічия дозволить команді з Полтави зберегти хороший гандикап і впевнено себе почувати на призовий 3-й позиції. Не кажучи вже про перемогу в матчі.

Гра в Запоріжжя розпочнеться о 19.30.

ТБ-трансляція - телеканал "2+2".