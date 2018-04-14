Наставник "Динамо" Хацкевич: гра і поведінка Гармаша мене цілком влаштували

22:15, 14 квітня 2018
Футбол
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ФК "Динамо"

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«Для нас вечір добрий. У грі на перший план виходив результат. Більше по грі нічого сказати не можу. Гра і поведінка Дениса Гармаша мене сьогодні повністю влаштували. Позиція Шепелєва для нього не нова, він просто на неї давно не грав, це був певний ризик. Проте, у нього є креативні якості, він любить грати на атаку, він забив. Тож ризик був виправданий».

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Теги: #матч Шахтар - Динамо#Олександр Хацкевич