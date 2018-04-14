Наставник "Динамо" Хацкевич: гра і поведінка Гармаша мене цілком влаштували

Олександр Хацкевич прокоментував перемогу своєї команди в матчі з "Шахтарем".

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич після перемоги над «Шахтарем» (1:0) заявив, що він йшов на ризик, ставлячи в склад Володимира Шепелєва, але цей ризик був виправданий. Про це Хацкевич сказав на прес-конференції:

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«Для нас вечір добрий. У грі на перший план виходив результат. Більше по грі нічого сказати не можу. Гра і поведінка Дениса Гармаша мене сьогодні повністю влаштували. Позиція Шепелєва для нього не нова, він просто на неї давно не грав, це був певний ризик. Проте, у нього є креативні якості, він любить грати на атаку, він забив. Тож ризик був виправданий».

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