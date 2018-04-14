Шевченко: вболіваю за "Динамо", хочу привітати їх

Головний тренер збірної України прокоментував матч "Шахтар" - "Динамо".

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу «Динамо» над «Шахтарем» (1:0) в Харкові.

«Я вболіваю за «Динамо» і хочу привітати їх з хорошим результатом. Інтрига повернулася в чемпіонат. Сьогодні був цікавий футбол, але моментами не було інтенсивності на полі.

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Найбільше я дивився за збірниками. Вважаю, що вони добре себе проявили. Шепелєв? Ми на нього розраховуємо. Це молодий та перспективний гравець. Я знаю його характеристики. Він провів хороший матч в плані обсягу роботи, забив гол.

Що стосується Гармаша, то він як завжди провів хороший матч. Зробив великий обсяг роботи, грав на межі фолу, але Денис виглядав дуже добре. Його можна виділити за цим показником серед всіх гравців «Динамо», – сказав Шевченко в інтерв'ю телеканалу «Футбол 1».

Нагадаємо, що після перемоги "Динамо" відставання киян від гірників скоротилося всього до трьох очок. До завершення чемпіонату залишається п'ять турів. В останньому турі "Динамо" прийматиме "Шахтар" у Києві.