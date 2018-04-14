Тренер "Шахтаря" Фонсека: ми самі винні, "Динамо" було кращим

На думку Паулу Фонсеки, його підопічні приймали неправильні рішення, були повільними і не грали агресивно.

Наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека прокоментував поразку своєї команди у матчі проти київського "Динамо" (0:2).

"Насамперед, хочу привітати «Динамо». Сьогодні вони були кращими. У нас практично не виходило грати. Після 30-ї хвилини ми зреагували, створили кілька моментів, могли забити, але «Динамо» добре грало в обороні", - зазначив Фонсека.

Португальський фахівець визнав, що «Шахтар» не зіграв на своєму рівні.

"Ми не віддали всього себе, щоб виграти. Наші рішення на початку атак були не кращими. Намагалися розігрувати через центр, а треба було через фланги. Ми самі винні, приймали неправильні рішення, були повільними, не грали агресивно. «Динамо» забило і закрилося, і ці зони було складно розкрити після пропущеного гола", - сказав головний тренер гірників.

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Що стосується можливих проблем з настроєм команди, Фонсека спростував їх.

"Ми готувалися як завжди, нічого нового не було. Нам не вистачило уважності. Ми дали «Динамо» забити, після чого вони комфортно себе почували в обороні. Ніяких відмовок бути не повинно. У нас з січня були відмінні показники. А сьогодні ми повинні звинувачувати тільки самих себе у нашій грі. Програли, тому що самі винні".

Замість критики суддів Фонсека визнав, що Тайсон, якого вилучили в кінці гри заслуговував червоної картки.

"Тайсон сам визнав, що вів себе не зовсім правильно. Хочу привітати суддів – вони сьогодні працювали на найвищому рівні", – сказав Фонсека в ефірі телеканалу «Футбол».

Після перемоги "Динамо" інтрига в чемпіонаті загострилася.

"Це буде чемпіонат до останнього матчу. Ми продовжуємо йти на першому місці. Вірю, що все буде вирішуватися до останньої гри", - зазначив тренер "Шахтаря".