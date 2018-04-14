"Динамо" вдруге в сезоні обіграло "Шахтар" і загострило інтригу в боротьбі за золото

"Шахтар" був на рідкість беззубим в атаці, особливо у другому таймі.

У Харкові на ОСК "Металіст" завершився центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому зустрічалися лідери української Прем'єр-ліги - "Шахтар" і "Динамо".

Поєдинок завершився перемогою киян з рахунком 1:0.

У першому таймі обидві команди показали змістовний атакуючий футбол. Особливо активно діяли динамівці, і саме вони повели в рахунку на 32-й хвилині. Все вирішила помилка молодого захисника гірників Давіда Хочолави, який втратив м'яч недалеко від своїх воріт. Володимир Шепелєв розібрався в ситуації і технічно відправив м'яч у дальній кут воріт.

Наприкінці першого тайму "Шахтар" помітно активізувався, і найреальніший момент отримав Марлос. Із вбивчої позиції футболіст збірної України потрапив у поперечину.

Динамівці вийшли на другий тайм з метою утримати переможний рахунок, і їм це вдалося. До небезпечних моментів справа практично не доходила. Гра стала жорсткою і навіть грубою. Вже в компенсований Тайсон залишив свою команду в меншості.

Таким чином, перемога "Динамо" дозволила киянам наблизитися на відстань трьох очок від "Шахтаря". Боротьба за чемпіонське звання не закінчена.

Зазначимо, що це вже друга перемога "Динамо" над "Шахтарем" у трьох матчах цього чемпіонату. У ще одному поєдинку була зафіксована нічия.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Динамо", за якою можна простежити за ходом зустрічі.