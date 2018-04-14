"Маріуполь" обіграв "Верес" у стартовому матчі 27-го туру УПЛ

Матч завершився з рахунком 2:0.

У Маріуполі відбувся стартовий поєдинок 27-го туру УПЛ - ФК "Маріуполь" здобув перемогу над "Вересом" з рахунком 2:0.

Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

В'ячеслав Чурко вже на 3-й хвилині дальнім ударом відкрив рахунок у матчі.

На 61-й хвилині Андрій Тотовицький подвоїв перевагу, замкнувши головою передачу Ігоря Кирюханцева.

Під завісу матчу арбітр призначив пенальті у ворота господарів, але Роман Карасюк не зміг його реалізувати - Євген Гальчук відбив удар з "точки".

Ця перемога стала першою для маріупольського клубу за останні 5 матчів в УПЛ, раніше було три поразки і нічия. Команда повернулася на 5-е місце в таблиці.

«Верес» не може забити в Прем'єр-лізі протягом 5 зустрічей, останній раз рівняни забивали 4 березня у ворота «Сталі» (1:0).

Нагадаємо, центральний матч туру відбудеться в Харкові, де "Шахтар" прийматиме "Динамо". Матч розпочнеться о 17.00. УНІАН проведе онлайн-трансляцію класичного дербі.